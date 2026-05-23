Nikah şahidi olduğu ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından U.Ö, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Olayın ardından sitenin bahçesine inen U.Ö, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.



Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yenigün, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Yenigün'ün yakınları olay yerine akın ederken, cenazeler savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Yenigün'ün kendisini öldüren U.Ö'nün 2025 yılı aralık ayındaki nikahında şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. İkilinin inşaat işinde ortak çalıştığı bildirildi.

U.Ö'nün ise ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle başladığı; inşaat ve hafriyat alanlarındaki yatırımlarının ardından 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.