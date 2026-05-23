  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Siyaset Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu
Siyaset

Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu

Siyaset arenasından çekildikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in ortaya çıkan son görüntüsü gündem oldu.

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmıştı. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi, yenilgilerin ardından sona erdi.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve davetlerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.

 

Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akburak paylaşımına, "Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kıymetli eşi Sn. Tuncer Akşener’i Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ederek bayramlarını erkenden kutladım. Ziyaretimizde siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da bulduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki varlar" notunu düştü.

Akşener'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

Muhalif kanatta dengeleri bozacak iddia! CHP ve İyi Parti'den 3 milletvekili AK Parti'ye geçiyor
Muhalif kanatta dengeleri bozacak iddia! CHP ve İyi Parti'den 3 milletvekili AK Parti'ye geçiyor

Siyaset

Muhalif kanatta dengeleri bozacak iddia! CHP ve İyi Parti'den 3 milletvekili AK Parti'ye geçiyor

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gazze

Proje Meral , tam bir prfosyonel .

Demir

Milliyetcileri SOL cu yaptı vazifeyi tamamladı GİTTİİİİİ
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23