CHP'de 'yedek parti' devreye girdi! Özgür Özel ekibini TEK Parti binasına mı taşıyor?

CHP’deki "mutlak butlan" şoku ve ardından gelen kurultay soruşturması krizinin ortasında, Özgür Özel cephesinin "B planı" deşifre oldu.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini mahalle delege seçimlerinden başlatarak bir yıla yayma ihtimaline karşı, Özel ve ekibinin önceden kiralandığı iddia edilen "yedek parti" TEK Parti binasına taşınarak yeni bir oluşuma gidebileceği ileri sürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'ı iptal eden tarihi kararı, CHP'yi sadece hukuken değil, fiziken de bölünmenin eşiğine getirdi. Mahkeme ilamıyla genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gerilimi tırmandırmamak adına sergilediği temkinli duruşa ve kurmaylarına verdiği "Sert açıklamalardan kaçının" talimatına rağmen, arka planda radikal bir tasfiye ve "B planı" savaşı yürütülüyor.

Türkiye Gazetesi ve siyaset kulislerine bomba gibi düşen son iddialara göre, Özgür Özel ve ekibi, Genel Merkez'in anahtarlarını tamamen teslim etmek yerine hazırda bekletilen bir yedek partiyi devreye sokmaya hazırlanıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN PLANINA KARŞI ÖZGÜR ÖZEL’İN "YEDEK PARTİ" HAMLESİ

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, partinin meşru bir zeminde yeniden seçime gitmesi için kurultay sürecinin en baştan; yani mahalle delege seçimlerinden, ardından ilçe ve il kongrelerinden başlatılması planlanıyor. Ancak hukuki prosedürlerin bu şekilde işletilmesinin kurultay takvimini 1 yıla kadar uzatabileceği öngörülüyor.

İşte bu uzun vadeli "bekleme" stratejisine karşı Özgür Özel’in hamlesi hazır:

Eğer Kılıçdaroğlu yönetimi partiyi 45 gün içinde acil bir kurultaya götürmezse, Özgür Özel ve kurmayları CHP'den tamamen koparak hazırda bekletilen yedek partiye resmi geçişleri başlatacak.

Özgür Özel’in geçmişte dile getirdiği "Yedek partimiz hazır" çıkışının lojistik detayları da ortaya çıktı. İddialara göre Özel ve ekibi, Balgat'ta üç katlı bir bina kiraladı. MHP Genel Merkezi’ne oldukça yakın bir mesafede bulunan ve şu anda TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak’taki binanın, Özel cephesinin yeni komuta merkezi olacağı ileri sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ’E POLİS EŞLİĞİNDE GİRMEK İSTEMİYOR

Özgür Özel tarafında bu hareketlilik yaşanırken, koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun örgütü ve kamuoyu algısını yönetmek için oldukça hassas davrandığı öğrenildi. Kulislerden sızan idari ve örgütsel planlar şu şekilde:

Kılıçdaroğlu'nun, mevcut yönetimin direncine karşı parti binasına adli karar zoruyla veya polis eşliğinde girmek istemediği net bir şekilde belirtiliyor. Bu nedenle binaya gelişini Kurban Bayramı sonrasına erteleyen Kılıçdaroğlu, ilk etapta partiyi kurultaya taşıyacak 7-8 kişilik dar kapsamlı bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kabinesi atayacak.

Kılıçdaroğlu’nun masasındaki ilk radikal icraat ise partideki şaibe iddialarını temizlemek olacak. İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve kara para soruşturması kapsamında tutuklu ya da tutuksuz olarak yargılanan tüm CHP’lilerin parti üyelikleri hızlıca askıya alınacak. Yargı süreci devam eden belediye başkanlarının yanı sıra, adı rüşvet iddialarına karışan milletvekilleri için de disiplin ve ihraç mekanizmaları derhal işletilecek.

SON PERDE: KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAK

Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu geri dönüşü kalıcı bir liderlikten ziyade, partiyi sağ salim ve temiz bir şekilde kongreye götürme misyonu olarak gördüğü konuşuluyor. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu kurulacak olan "Parti İçi Etik Kurulu" ile partiyi arındırdıktan sonra yapılacak büyük kurultayda kesinlikle yeniden genel başkan adayı olmayacak. Kılıçdaroğlu, süreci tamamladıktan sonra koltuğu kendi işaret edeceği, şaibelere bulaşmamış güvenilir bir isme emanet ederek siyaset sahnesinden çekilecek.