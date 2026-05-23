Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap
Mahkemenin mutlak butlan kararı gündemdeki tazeliğini korurken, 2024 yerel seçimlerinin iptalinin de istendiği ortaya çıkmıştı. YSK'dan müspet cevap gelmedi.
Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesine karar verdi.
Bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı vermesinin ardından YSK'ye başvuru yaptı.
Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talep edildi.
Başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün toplandı. YSK, CHP üyesinin 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusunu reddetti.
