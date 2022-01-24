Toplumun temelini oluşturan en önemli unsur ailedir. Aile ise evlilik ile meydana gelmektedir. Peki, nikah için gerekli evraklar nelerdir?

Resmi nikah için gerekli olan belgeler nelerdir?

Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri,

Son 6 ay içinde çekilmiş olan ve güncel görüntünüzü yansıtan vesikalık fotoğraf(6'şar tane),

Evlilik sağlık raporu,

Evlenme ehliyet belgesi,

Nüfus kayıt örneği,

İkametgah belgesi,

Evlenme beyannamesi.

Nikah için gerekli olan evraklar, başvurunuzu yapacağınız belediyeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuru yapacağınız belediyeyle önceden iletişime geçip istenilen belgeleri teyit etmenizde fayda var.

Nikah için ilk nereye gidilir?

Nikah başvurusu için nikahın kıyılacağı yerin bağlı olduğu belediyenin evlendirme dairesine gidilmesi gerekiyor. Çiftlerden birinin ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde evlenmek için evlenme izin belgesi gerekebiliyor.

Nikah başvurusu nasıl yapılır?

Nikah için başvuru yapmak isteyen çiftler, ikametgahlarının bağlı bulunduğu belediyenin evlendirme dairesine başvurmalıdır. Ayrıca nikahın başka bir belediye tarafından kıyılması da mümkündür. Fakat başvurulan belediye, çiftlerden en az birinin ikametgahını kapsıyor olmalıdır.