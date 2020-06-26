Nikah başvurusu nasıl yapılır? Nikah için gerekli evraklar neler?

Korona salgını nedeniyle düğünler bir süreliğine ertelenmişti. 1 Temmuz itibariyle hem nikah hem de düğün salonları hizmete başlayacak. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak. Karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak. Gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Resmi nikah için gerekli belgeler neler?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopileri

Vesikalık Fotoğraf

Sağlık Raporu

Evlenme Beyannamesi

Evlilik için sağlık raporu nereden alınır?

Evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından en çok sorulan sorulardan biri nikah için sağlık raporu nereden alınır sorusu oluyor. Sağlık raporunun alınabileceği kurumlar ise şöyledir:

Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi

Devlet hastanesi

Sağlık ocağı

Özel hastane

Nikah için nereye başvurulur?

Nikah başvurusu için eşlerden birinin ikametinin bulunduğu ya da nikahın kıyılacağı yerin bağlı olduğu belediyeye bağlı evlendirme dairesine gitmek gerekiyor.

Nikah başvuru ücretleri ne kadar?

2020 yılında evlenecek olan çiftlerin nikah masrafları, bulundukları şehre göre farklılık göstermektedir. Belediyeler 300 TL ile 600 TL arasında değişen bir nikah masrafı çıkartmaktadır. Evlilik cüzdanı için 110 TL ve evlilik dosya ücreti için ise 15 TL ödenmesi gerekmektedir. Evlilik dosya ücretini almayan belediyeler bulunmaktadır.