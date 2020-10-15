Nijeryalılar artan güvenlik sorununa karşı 19 eyalette ortak gösteri başlattı

İSTANBUL (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son yıllarda artan güvenlik sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen protestocular, ülkenin 19 eyaletinde ortak gösteri başlattı.



Kuzey Grupları Koalisyonu tarafından yapılan çağrı sonrası sokaklara inen binlerce kişi, talepleri yerine getirilene kadar gösterilere devam etme kararı aldı.



Koalisyon Sözcüsü Abdulaziz Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güneyliler liderlerini seçti ve sorunlarını hızlıca çözdü ancak devlet başkanı ve senato bakanı kuzeyli olmasına rağmen çeteler, hırsızlar ve fidyeciler halen insanların güvenliğini kuzey eyaletlerde olumsuz etkiliyor." dedi.



Koalisyon ayrıca ülkede elektrik fiyatlarına yapılan zammı da eleştirerek fiyatların indirilmesini talep etti.



- Nijerya'da "polis şiddetine" karşı gösteriler sürüyor



Süleyman, polis şiddetinin arttığına işaret ederek "Koalisyon olarak Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) de kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS ekibince öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke genelinde yayıldı.

Her gün ülkenin farklı bir eyaletinde devam eden gösterilerde protestocular, "SARS'ın dağıtılmasını, sivilleri öldüren SARS personelinin adalete teslim edilmesini ve gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını" talep ediyor.



Nijerya'nın kuzeyindeki eyaletler, son yıllarda artan ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor.