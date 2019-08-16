0553 313 94 23

Nijeryalı Şii lider Zakzaki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü

16 Ağustos 2019 Cuma 15:45
Nijeryalı Şii lider Zakzaki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü

ABUJA (AA) - Nijerya İslami Hareketi (IMN) örgütü lideri İbrahim Zakzaki, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü.

IMN medya koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zakzaki'nin, tedavi için bulunduğu Yeni Delhi'de dün aldığı kararın ardından eşi Zeenat Zakzaki ile Nijerya'nın başkenti Abuja'ya döndüğünü söyledi.

Nijerya hükümeti yetkilileri Zakzaki'nin dönme kararına ilişkin dün yaptıkları açıklamada, Hindistan'daki tedavi sürecinde zorluk çıkarıldığını duyurmuştu. IMN üyeleri ise liderlerini muayene edecek doktorların seçiminde yaşanan anlaşmazlıklar ve yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Zakzaki'nin dönmek istediği bilgisini paylaşmıştı.

- IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Zakzaki'nin bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilmişti.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:45
  1. İbrahim Zakzaki
  2. Nijerya İslami Hareketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MOTAŞ’tan zam açıklaması
    1. MOTAŞ’tan zam açıklaması
    2. Şahinbey’de parklar temizleniyor
    3. Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji..
    4. Memur zammında hükümetin teklifi..
    5. Başkan Dr Palancıoğlu:
    6. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    7. Namazda caminin tavanı çökünce..
    8. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    9. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    10. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    11. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    12. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    13. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    14. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    15. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    16. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    17. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    18. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    19. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    20. Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını..
    21. Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak..
    22. Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla..
    23. Fenerbahçe’de Gazişehir Gaziantep..
    24. Bekçilik parkur fiziksel yeterlilik..
    25. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    26. “Alo çöp taksi” Ceyhanlıların..
    27. Trabzonspor Sturridge bombasını..
    28. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki..
    29. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da..
    30. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için..
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler