Nijeryalı doktorlardan süresiz grev

AA
AA Giriş Tarihi:
Nijeryalı doktorlardan süresiz grev

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin sağlık sektörüne ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülke genelinde süresiz greve gitti.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin sağlık sektörüne ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülke genelinde süresiz greve gitti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Mohammad Suleiman, yaptığı yazılı açıklamada, grev kararının "acı ama gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

Suleiman, hükümetin daha önce varılan anlaşmalara uymadığını, yapılan görüşmelere ve verilen ultimatomlara rağmen sorunların çözülmediğini ifade etti.

Grevin siyasi ya da kişisel çıkarlarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Suleiman, amaçlarının "ülkenin çöken sağlık sistemini kurtarmak" olduğunu kaydetti.

Suleiman, doktorların adil ücret, ödenmemiş maaşların tahsili, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastanelerde yeterli personel ile altyapı sağlanması taleplerini yineledi.

Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

İstanbul'da Hakan Fidan öncülüğünde 'Gazze' toplantısı

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

