  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'dan endişelendiren haber! 2,5 milyon çocuk...
Dünya

Nijerya'dan endişelendiren haber! 2,5 milyon çocuk...

Nijerya'da 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:35:00 -
Nijerya'dan endişelendiren haber! 2,5 milyon çocuk...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'da Eyalet Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, başkent Abuja'da düzenlenen "2020 Nijerya Beslenme Haftası" açılışına iştirak etti.

Agba, burada yaptığı açıklamada, hükümetin son senelerde özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, ülkede yetersiz beslenmenin sorun olmaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkede beş yaşın altındaki 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Agba, "Bu rakam Nijerya'yı, dünyadaki en fazla yetersiz beslenen çocuğa sahip ikinci ülke konumuna getiriyor." ifadelerini kullandı.

Agba, ülkenin gıda, beslenme ile ekonomik ve kalkınma problemlerinin hükümetin endişelerinin arasında olduğunu, hükümetin beslenme paydaşlarını bu duruma çözüm bulmaya yönlendirecek bir platform oluşturmaya zorladığını belirtti.

Agba, son olarak, Nijerya'nın, politikaların ve maliyetli stratejik planların benimsenmesi ve evcilleştirilmesi yolu ile yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik taahhüt gösterdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme
Dünya

Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemleri ile ilgili Rusya’dan açıklama geldi.
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay