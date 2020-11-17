Nijerya'dan endişelendiren haber! 2,5 milyon çocuk...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'da Eyalet Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, başkent Abuja'da düzenlenen "2020 Nijerya Beslenme Haftası" açılışına iştirak etti.

Agba, burada yaptığı açıklamada, hükümetin son senelerde özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, ülkede yetersiz beslenmenin sorun olmaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkede beş yaşın altındaki 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Agba, "Bu rakam Nijerya'yı, dünyadaki en fazla yetersiz beslenen çocuğa sahip ikinci ülke konumuna getiriyor." ifadelerini kullandı.

Agba, ülkenin gıda, beslenme ile ekonomik ve kalkınma problemlerinin hükümetin endişelerinin arasında olduğunu, hükümetin beslenme paydaşlarını bu duruma çözüm bulmaya yönlendirecek bir platform oluşturmaya zorladığını belirtti.

Agba, son olarak, Nijerya'nın, politikaların ve maliyetli stratejik planların benimsenmesi ve evcilleştirilmesi yolu ile yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik taahhüt gösterdiğini söyledi.