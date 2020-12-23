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Aktüel Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 06:43:27 -
Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Solomon Agure, basına yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsü ile arabanın çarpıştığını belirtti. Agure, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Agure, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Agure, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.


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