Nijerya'da terör saldırısı
Nijerya'da terör saldırısında 2 asker öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Aba bölgesinde IPOB'un elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "evde kal" eyleminde sokağa çıkan askerler örgüt üyelerinin saldırısına uğradı.
Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
IPOB, ülkenin güney bölgesindeki eyaletlerde, Kanu'nun serbest bırakılmasına yönelik baskı oluşturmak amacıyla "evde kal" adı altında eylem düzenleyerek halkın bazı günlerde sokağa çıkmasını engelliyor.