Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde polisleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Bayelsa Eyelati Polis Sözcüsü Asinmi Butswat, yaptığı açıklamada, Yenagoa bölgesindeki Oporoma Gölü'nde 11 polisi taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.
Butswat, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 polisin cesedini ulaşıldığını kaydetti.
Bölgede, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Butswat, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.