Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos'ta yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ikorodu Nehri'nde yolcu taşıyan tekne alabora oldu.
Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.
Diğer yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.