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Aktüel

Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 04:41:34 -
Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos'ta yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ikorodu Nehri'nde yolcu taşıyan tekne alabora oldu.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Diğer yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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