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Aktüel Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 01:45:10 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre silahlı bir grup, motosikletlerle geldikleri Zamfara eyaletine bağlı Tungar Kwana köyüne saldırdı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene bu iki grup arasında barış anlaşması imzalanmış ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.

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