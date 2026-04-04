Nijerya'da silahlı saldırı! 16 kişi katledildi

Nijerya’nın Nasarawa ve Kwara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çete üyelerinin eyaletin Udege bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken, Kwara eyaletindeki Mari ve Dina köylerine yönelik düzenlenen saldırılarda ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Udege bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

ÇOK SAYIDA YARALI, 50'DEN FAZLA EV KUNDAKLANDI

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Nansel, çok sayıda kişinin yaralandığını, 50'den fazla evin de kundaklandığını bildirdi.

Nansel, eyalette 2 çete üyesinin öldürülmesinin ardından bir intikam saldırısı düzenlendiğini aktardı.

 

"KOORDİNELİ SALDIRILAR" DÜZENLENDİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre silahlı çete üyeleri, Kwara eyaletindeki Mari ve Dina köylerinde "koordineli saldırılar" düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi korku nedeniyle evlerini terk etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

