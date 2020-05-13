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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:40:46 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Gonar Rogo köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı yapıldığını belirtti.

Jalige, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırganların köyde birçok evi ve gıda ürünlerini ateşe verdiğini aktaran Jalige, çok sayıda köylünün de korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Jalige, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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