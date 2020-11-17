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Dünya Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:28:00 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Albasu köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Köyün ileri gelenlerinden Nuhu Abubakar, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin köye gelene kadar silahlı kişilerin kaçtığını belirtti.

Abubakar, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak pazar günü silahlı kişiler, 15 kişiyi kaçırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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