Nijerya'da silahlı çeteler karşı operasyon

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Sabon Garin Safana bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

İsah, operasyonda, silahlı çetelerin rehin aldığı 7'si kadın 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran İsah, operasyonlarda 38 büyükbaş hayvan ve 3 motosikletin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.