  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nijerya'da silahlı çeteler karşı operasyon
Gündem

Nijerya'da silahlı çeteler karşı operasyon

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 11 kişi, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:10:00 -
Nijerya'da silahlı çeteler karşı operasyon

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Sabon Garin Safana bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

İsah, operasyonda, silahlı çetelerin rehin aldığı 7'si kadın 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran İsah, operasyonlarda 38 büyükbaş hayvan ve 3 motosikletin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya'da sazlık yangını
Aktüel

Konya'da sazlık yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı
Siyaset

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Yaşlandığı için vücudunu teşhir edemeyen ve kendisine farklı mecralar arayan Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir siyaset çıkışı geldi. Millet İ..
BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor
Gündem

BAE'den yıllar sonra sürpriz hamle! Nahyan Türkiye'ye geliyor

Uzun bir süre iplerin iyice gerildiği Türkiye ile BAE ilişkileri artık normalleşiyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay