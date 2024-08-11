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Dünya Nijerya'da şiddet bitmek bilmiyor! 30 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Nijerya'da şiddet bitmek bilmiyor! 30 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 02:39:00 -
Nijerya'da şiddet bitmek bilmiyor! 30 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Benue Eyaleti Enformasyondan Sorumlu Komiseri Matthew Aboh, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Ayati köyüne gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Aboh, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ulusal basındaki haberlerde, saldırıda en az 50 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak geçen ay eyalette düzenlenen saldırıda 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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