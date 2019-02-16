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Nijerya’da seçim bir hafta ertelendi

Nijerya’da, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Mahmut Yakubi, lojistik meseleler yüzünden seçimin planlandığı gibi devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, seçimin cumartesi günü başlamasına 5 saat kala başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir hafta ertelendiğini açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:23
Nijerya’da seçim bir hafta ertelendi

Nijerya’da, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Mahmut Yakubi, lojistik meseleler yüzünden seçimin planlandığı gibi devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, seçimin cumartesi günü başlamasına 5 saat kala başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir hafta ertelendiğini açıkladı.


Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Mahmut Yakubi, seçimlerin bir hafta ertelendiğini ifade etti. Yakubi, serbest ve adil bir seçimin yapılabilmesi için zor kararın alınmasını gerektiğini vurguladı.


Nijerya Seçim Komisyonu başkanlığı seçimin 23 Şubatta yapılmasının planlandığını açıkladı. Valilik, meclis ve federal bölge, seçimlerinin 9 Mart Cumartesi gününe kadar bitmesinin planlandığını belirtti.


Açıklama, Seçim Komisyonu Başkanlığının Başşehir Abuja’da yapılan acil toplantıdan sonra alındığı belirtildi. Nijerya iktidar partisi olan Tam Gelişim Partisi ve muhalefetteki parti olan Halkın Demokrasi Partisi birbirlerini seçimi provoke etmekle suçladı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:23
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