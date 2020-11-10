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Dünya Nijerya’da sarı humma tehlikesi artıyor
Dünya

Nijerya’da sarı humma tehlikesi artıyor

Koronavirüs salgını devam ederken, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni salgının tehlikesi artıyor. Sarı humma salgını nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:54:00 -
Nijerya’da sarı humma tehlikesi artıyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Muhammed, yaptığı açıklamada, bir haftada 8 kişinin sarı humma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylece ülkede eylülden bu yana sarı hummadan yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Muhammed, "Geçen hafta sarı humma aşılama kampanyası sırasında 8 kişinin hayatını kaybettiği haberini aldık ancak numuneler alınıp test yapıldıktan sonra ölüm nedeninin sarı humma olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Muhammed, salgına karşı önlemler almaya başladıklarını söyledi ve halkı hijyen ve çevre temizliğini sürdürmeye çağırdı.

Nijerya'da geçen sene sarı humma salgını nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu yılın sonuna kadar 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 2 milyon kişi aşılanmıştı.

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