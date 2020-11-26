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Aktüel Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 133'e çıktı
Aktüel

Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 133'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:53:34 -
Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 133'e çıktı

ABUJA (AA) - Nijerya'da patlak veren sarı humma salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Enugu Eyaleti Sağlık Komiserliğinden yapılan açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde son 2 haftada 37 kişinin sarı hummadan hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede eylülden bu yana sarı hummadan yaşamını yitirenlerin sayısının 133'e yükseldiği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sarı hummanın patlak vermesinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, halk "hijyen ve çevre temizliğini sürdürme" konusunda uyarıldı.

Nijerya'da 2019'da sarı humma salgını nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

- Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu yılın sonuna kadar 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede, sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 2 milyon kişi aşılanmıştı.

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