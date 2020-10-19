  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da protestolar devam ederken ordu sokağa indi
Aktüel

Nijerya'da protestolar devam ederken ordu sokağa indi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:29:55 -
Nijerya'da protestolar devam ederken ordu sokağa indi

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle başkent Abuja'da ordu sokağa indi.

Özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde protestolar devam ederken Abuja'nın farklı bölgelerinde askerler konuşlandırıldı.

Nijerya Ordu sözcülerinden Musa Sagir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa inen askerlerin bu hafta başlatılan operasyonun bir parçası olduğunu belirtti.

Sagir, askerlerin SARS karşıtı protestocuları hedef almayacağını ifade etti.

- Edo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Edo Eyalet Hükümet Sekreteri Osarodion Ogie, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle saat 16.00'dan itibaren eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Protestocularla başka grup arasında yaşanan şiddet olayları sonucu bu kararın alındığını kaydeden Ogie, "Edo hükümeti, vatandaşlarının meşru protestolar yapma haklarına saygı duyarken serserilerin kargaşa çıkarmasına karşı susamaz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara ilişkin Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını yorumladı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay