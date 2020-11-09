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Aktüel Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolarda gözaltına alınan 253 kişi serbest bırakıldı
Aktüel

Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolarda gözaltına alınan 253 kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:36:44 -
Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolarda gözaltına alınan 253 kişi serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı iki haftadır süren protestolarda gözaltına alınan 253 kişi serbest bırakıldı.

Lagos Eyaleti Başsavcısı Moyosore Onigbanjo, yaptığı açıklamada, SARS'a karşı protestolar sırasında gözaltına alınan 253 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Lagos Eyaleti Adalet Bakanlığının Kamu İşleri Direktörü Kayode Oyekanmi ise eyaletteki protestolarda tutuklanan 361 kişinin yargılandığını ifade etti.

Nijerya genelinde SARS'a karşı iki hafta süren protestolarda 1590 kişi cinayet, kundakçılık ve yağma gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek protestolara son verilmesini istemişti.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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