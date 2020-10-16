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Aktüel Nijerya'da "polis şiddeti" karşıtı gösterilere kimliği belirsiz kişiler saldırı düzenledi
Aktüel

Nijerya'da "polis şiddeti" karşıtı gösterilere kimliği belirsiz kişiler saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:03:59 -
Nijerya'da "polis şiddeti" karşıtı gösterilere kimliği belirsiz kişiler saldırı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Nijerya'da 1992'de polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle geçen hafta başlatılan gösterilere, kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ilk başkenti ve en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki göstericilere, bir grup, taş ve sopalarla saldırdı.

Saldırıya uğrayan göstericilerden Tola Afolabi, "Bir grup, pala, sopa ve taşlarla bize saldırdı ve bağırmaya başladı." dedi.

Göstericilere yönelik saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis şiddetinin sonlanması için günlerdir sokaklarda olan göstericiler, seslerinin ülke ve dünya çapında duyulmasından sonra kimliği belirsiz kişilerce saldırıların başladığına dikkati çekti.

Nijerya ana muhalefet Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Kola Ologbondiyan, hükümete "barışçıl gösterilerin güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke genelinde yayıldı.

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