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Dünya Nijerya'da otobüs kazasında 16 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da otobüs kazasında 16 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-22 01:53:00 -
Nijerya'da otobüs kazasında 16 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, yaptığı açıklamada, Kaduna-Kano kara yolunda yolcu otobüsünün çukura düştüğünü belirtti.

Nadabo, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Nadabo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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