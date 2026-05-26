Nijerya'da otobüs ile kamyonun çarpıştı! 9 kişi öldü
Nijerya’nın Katsina eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceğini bildirdi.
Yetkililer, kazanın Kankia-Katsina kara yolunda meydana geldiğini açıkladı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Katsina Eyaleti Genel Müdür Yardımcısı Shamsudeen Babajo, yaptığı açıklamada, Kankia-Katsina kara yolunda yolcu taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.
Babajo, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Babajo, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Babajo, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.