  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü Şutlan başkan Özgür Özel soluğu EMEP'te aldı Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı! Siyonist İsrail rejiminden kimyasal vahşet! Lübnan’ın güneyine fosfor bombalarıyla vurdu 'Düşman etkili olamayacak' diyerek duyurdular 'İHA düşürdük' ‘Hamaney'in bacağı koptu’ denmişti! İran: Kafa, yüz ve bacaklarından yaralandı Rusya reddediyoruz diyerek duyurdu: Türkiye ile birleştik MHP’li Feti Yıldız’dan CHP kararına ilişkin hukuki çıkış: Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkisi sınırlıdır Dünyanın en büyüğü İstanbul'da yapılacak Gündem ‘Sıfır Atık’
Dünya Nijerya'da otobüs ile kamyonun çarpıştı! 9 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da otobüs ile kamyonun çarpıştı! 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nijerya'da otobüs ile kamyonun çarpıştı! 9 kişi öldü

Nijerya’nın Katsina eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceğini bildirdi.

Nijerya’da meydana gelen trafik kazası yine ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Katsina eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazanın Kankia-Katsina kara yolunda meydana geldiğini açıkladı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Katsina Eyaleti Genel Müdür Yardımcısı Shamsudeen Babajo, yaptığı açıklamada, Kankia-Katsina kara yolunda yolcu taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Babajo, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Babajo, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Babajo, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23