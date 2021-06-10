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Dünya Nijerya'da otobüs felaketi: 18 ölü
Dünya

Nijerya'da otobüs felaketi: 18 ölü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 01:58:00 -
Nijerya'da otobüs felaketi: 18 ölü

Ulusal basında yer alan habere göre, Jigawa Polis Sözcü Vekili Lawan Shisu, eyaletin Birninkudu-Kano kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti. Shisu, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumlarının ağır olduğunu ifade eden Shisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Shisu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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