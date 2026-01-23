Nijerya'da maden alanına kanlı baskın: 7 ölü, çok sayıda yaralı!

Batı Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, bir kez daha silahlı çetelerin hedefi oldu.

Plateau eyaletine bağlı Kuru bölgesindeki yasa dışı bir maden sahasını basan kimliği belirsiz kişiler, etrafa ateş açarak bölgeyi kan gölüne çevirdi.

Nijerya ordusundan yapılan resmi açıklamada; "Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Kuru bölgesinde bulunan yasa dışı maden alanında saldırı düzenlendiği, olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı" belirtilerek, bölgede saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

İDAM CEZASI BİLE ÇETELERİ DURDURAMIYOR

Güvenlik zafiyetinin derinleştiği ülkede, insan kaçırma suçuna idam cezası verilmesine rağmen fidye olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

Bölge, uzun süredir terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın yanı sıra yerel silahlı çetelerin saldırılarıyla sarsılıyor.

Genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alan bu gruplar, son dönemde maden sahaları gibi ekonomik alanlara da sızarak şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor.