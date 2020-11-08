Nijerya'da köylülere silahlı baskın

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletindeki Akure-Owo kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın gerçekleştirdi.

Baskında 16 kadın kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Ondo Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önü alınamıyor.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine döndü.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"nda 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.