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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:35:31 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini aştı

ABUJA (AA) - Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 339 artarak 7 bin 16'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 211'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 1907 olduğu belirtildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayılarında artışın hızlandığı görülüyor.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 100 bine yakalaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 99 bin 62'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 artışla 3 bin 82'ye ulaştı. Şu ana kadar 39 bin 85 kişi ise sağlığına kavuştu.

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