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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:26:53 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 50 bin 488'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 352 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 593 artarak 50 bin 488'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 985'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 37 bin 304'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Lagos 17 bin 192, başkent Abuja 4 bin 837, Oyo 3 bin 7, Edo 2 bin 472, Plateau 2 bin 43 ve Rivers 2 bin 27 kişiyle ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı, 26 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 596 bin 60, bu ülkeyi 96 bin 914 vaka ile Mısır ve 50 bin 488 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
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