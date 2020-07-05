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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 07:07:54 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28 bin 167'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 144 bin 833 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 603 artarak 28 bin 167'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 634'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 11 bin 462'ye ulaştığı belirtildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Edo ve Delta ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 465 bini aştı, 11 bin 115 kişi yaşamını yitirdi.

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