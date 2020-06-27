  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı

Son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 554'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 07:30:29 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 23 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 125 bin 90 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 684 artarak 23 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 554'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 253 olduğu aktarıldı.

Lagos 9 bin 741, başkent Abuja 1676, Oyo 1264, Kano 1191, Rivers 982 ve Edo 873 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı, 9 bin 317 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı