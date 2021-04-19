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Dünya Nijerya'da korkunç kaza! 12 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da korkunç kaza! 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlamada en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 02:30:00 -
Nijerya'da korkunç kaza! 12 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Benue Eyalet Koordinatörü Yakubu Muhammed, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Oshigbudu-Obagaji kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Muhammed, patlamada ilk belirlemelere göre, aralarında 3 kadın ve bir çocuğun bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Muhammed, patlamada çevredeki evler ve dükkanların da zarar gördüğünü ifade etti.

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