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Dünya Nijerya'da kolera salgını! Ölü sayısı artıyor
Dünya

Nijerya'da kolera salgını! Ölü sayısı artıyor

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 17:25:00 -
Nijerya'da kolera salgını! Ölü sayısı artıyor

Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed, yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 2 bin 874 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Muhammed, son dört günde 5 kişinin daha eklenmesiyle eyalette yaklaşık bir ayda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye çıktığını kaydederek, 300 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Muhammed, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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