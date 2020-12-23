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Aktüel Nijerya'da kasım ayında 349 kişi öldürüldü
Aktüel

Nijerya'da kasım ayında 349 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:11:50 -
Nijerya'da kasım ayında 349 kişi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 349 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Sivil Kurumunca yayımlanan "Nijerya Yasta: Şiddet Olayları" başlıklı rapora göre, kasımda ülkenin 23 eyaletinde şiddet olayları meydana geldi.

Eyaletlerde Boko Haram ve silahlı çetelerin düzenlediği saldırıların yanı sıra yaşanan etnik çatışmalarda 309 sivil ve 40 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 290 kişi ise kaçırıldı. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda, çok sayıda kişi ev kundaklandı.

- 2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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