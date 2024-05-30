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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 02:41:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, silahlı çete üyelerinin, Maro pazarına saldırı düzenlediğini belirtti.

Caino, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Caino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.
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Kaynak: AA

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