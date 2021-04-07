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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 01:44:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Kajuru ve Doka bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Aruwan, saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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