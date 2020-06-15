Nijerya'da kanlı saldırı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü.
Agatu Bölge Yetkilisi Usman Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin tarladan dönen köylülere saldırdığını belirtti.
Suleiman, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Suleiman, güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.