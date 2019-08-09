Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı Nijerya’da kaçırılan 10 Türk vatandaşının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nijerya’da kaçırılan 10 Türk vatandaşının serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya açıklarında bulundukları geminin saldırıya uğramaması sonucu kaçırılan 10 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türk vatandaşlarının durumunun iyi olduğu ve Nijerya’da bulunan Türk makamlarının konu üzerine, Türkiye Emniyeti ile iletişimegeçtiği kaydedildi.

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