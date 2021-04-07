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Dünya Nijerya'da kaçan yüzlerce mahkumun peşine düştüler
Dünya

Nijerya'da kaçan yüzlerce mahkumun peşine düştüler

Nijerya’nın İmo eyaletinde silahlı kişilerin cezaevine gerçekleştirdiği saldırıda firar evden bin 844 mahkumun büyük bir kısmı halen yakalanamadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:09:00 -

Nijerya’nın İmo eyaletinin başkenti Owerri’de bulunan bir cezaevine geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 02.15’te silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda bin 844 mahkum firar etmiş, birçok araç kundaklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Nijerya Polis Gücü Sözcüsü Frank Mba, "Ön araştırmalar, saldırganların Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün üyeleri olduğunu ortaya çıkardı" dedi. Kaçan mahkumlardan çoğunun yakalandığı duyurulurken, diğerleri için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Saldırganların içeri girebilmek için ön tarafta patlayıcılar kullandığı aktarıldı.

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