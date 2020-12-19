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Aktüel Nijerya'da intihar saldırısı: 3 ölü
Aktüel

Nijerya'da intihar saldırısı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:47:38 -
Nijerya'da intihar saldırısı: 3 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde bir kız çocuğunun kalabalık bir yerde intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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