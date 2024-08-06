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Dünya Nijerya'da hayat pahalılığı isyanı! Gözaltı sayıları artıyor
Dünya

Nijerya'da hayat pahalılığı isyanı! Gözaltı sayıları artıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-06 02:04:00 -
Nijerya'da hayat pahalılığı isyanı! Gözaltı sayıları artıyor

Petrol zengini Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda gözaltına alınanların sayısı 873'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak belirtiliyor.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolar ve ayaklanmalar arasında farklar olduğunu belirtti.

Adejobi, gözaltına alınan 873 kişinin ülkede genelinde 1 Ağustos'tan bu yana süren protestolar sırasında "suç işleyen isyankar kişiler" olduğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 4 Ağustos'ta ulusa sesleniş konuşmasında, protestolara son verilmesi gerektiğini ifade ederek, protestocuları diyalog yöntemini seçmeye çağırmıştı.

Protestocular ise taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Protestolarda en az 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.
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Protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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