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Aktüel Nijerya'da elektrik ve benzine yapılan zamlar nedeniyle Devlet Başkanı Buhari'ye dava açıldı
Aktüel

Nijerya'da elektrik ve benzine yapılan zamlar nedeniyle Devlet Başkanı Buhari'ye dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:35:12 -
Nijerya'da elektrik ve benzine yapılan zamlar nedeniyle Devlet Başkanı Buhari'ye dava açıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verebilirlik Projesi (SERAP) örgütü, ülkede artan elektrik ve benzin fiyatı nedeniyle Devlet Başkan Muhammed Buhari'ye dava açtı.

SERAP Direktör Yardımcısı Kolawole Oluwadare yaptığı yazılı açıklamada, SERAP ve 302 Nijeryalının ülkede elektrik tarifesi ve yakıt fiyatında yapılan son zam nedeniyle Buhari'yi mahkemeye verdiklerini belirtti.

Oluwadare, açıklamasında, elektrik ve benzindeki zamla yoksul Nijeryalılara haksızlık yapıldığını işaret ederek, mahkemenin bu zammı yasa dışı ilan etmesini talep ettiklerini bildirdi.

Petrol zengini Nijerya'da yakıt fiyatları 3 ayda 3 kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına ise yüzde 80 zam yapıldı.

Lagos eyaletinde yapılan zamlara karşı düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alınmıştı.


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