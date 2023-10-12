Nijerya'da difteri salgını: 600'den fazla can kaybı
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA), ülkede bu yıl içinde 600'den fazla kişinin difteri salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA), ülkede bu yıl içinde 600'den fazla kişinin difteri salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, difteri salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 19 eyalette 10 aydır yayılmaya devam ettiğini belirtti.
Bu süre zarfında 14 binin üzerinde şüpheli vakanın kaydedildiğini ve bunların yüzde 97'sinin ülkenin kuzeyindeki Kano, Yobe, Katsina, Borno, Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde tespit edildiğini anlatan Shuaib, salgın nedeniyle 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Shuaib, hükümetin difteri salgınıyla mücadele kapsamında 24 Ekim'de aşı uygulamasını başlatacağını bildirdi.
Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, ülkenin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını duyurmuştu. (İLKHA)