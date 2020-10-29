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Aktüel Nijerya’da camiyi basan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı
Aktüel

Nijerya’da camiyi basan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:41:20 -
Nijerya’da camiyi basan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Nasarawa eyaletinde bulunan bir camiye baskın yapan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, eyalete bağlı Gwargwada-Sabo bölgesinde bulunan bir camiye namaz sırasında baskın düzenledi.

Baskında aralarında 3 kadın da olduğu 17 kişi kaçırıldı. Silahlı grup, kaçırdığı kişilerin aile yakınlarından 1 milyon naira ( 22 bin Türk lirası) fidye istedi.

Hükümetten olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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