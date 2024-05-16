Nijerya'da camide sabah namazı esnasında patlama! 11 ölü 17 yaralı
Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.
Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.
11 ölü 17 yaralı
Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.
Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.