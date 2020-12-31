Nijerya'da bu yıl 865 kişi yolsuzluk ve rüşvet suçundan ceza aldı

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Nijerya'da, 2020'de 865 kişiye yolsuzluk ve rüşvet suçundan ceza verildiği belirtildi.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Wilson Uwujaren, ülkede bu yıl 1305 yolsuzluk ve rüşvet davasının görüldüğünü bildirdi.

Uwujaren, "Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla 1 yılda 865 kişi ceza aldı." dedi.

EFCC'ye bu yıl 10 bin 152 dilekçe verildiğini dile getiren Uwujaren, ülke çapında yaygınlaşan yolsuzluk ve rüşvet olaylarıyla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

- Çarpıcı yolsuzluk raporu

Nijerya İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan "2017 Ulusal Yolsuzluk Araştırması" başlıklı rapora göre, Nijerya'da polislerin yüzde 46,4'ü, savcıların yüzde 33'ü, hakimlerin ise yüzde 31,5'i rüşvet alıyor.

Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelir elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.





